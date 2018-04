Diretores da Matarazzo ficam livres de condenação O desembargador André Nabarrete, do Tribunal Regional Federal (TRF) em São Paulo, decretou a extinção da punibilidade da empresária Maria Pia Matarazzo e de três outros diretores da Indústria Matarazzo de Cerâmica, que passou por duas concordatas e acabou fechando as portas. Todos estavam condenados a três anos e quatro meses de prisão cada, em regime aberto, por apropriação indébita de contribuições previdenciárias. De agosto de 1991 a março de 1993 eles deixaram de repassar o equivalente a 21.736 Ufirs ao INSS. Em primeira instância, todos haviam sido absolvidos, mas o TRF, no mês passado, acolhendo recurso do Ministério Público, os condenou por dois votos contra um. O advogado de defesa Luiz Fernando Pacheco pediu extinção da punibilidade em razão da prescrição da pena, pois já decorreram mais de oito anos desde o início do processo, até ser proferido o acórdão.