Diretoria da Aneel aprova reajuste para tarifas da Light A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira as diretrizes para a revisão das tarifas da Light, que entrará em vigor no próximo domingo, dia 7 de novembro. Os porcentuais do reajuste, no entanto, só serão divulgados amanhã, e publicados no Diário Oficial da União na próxima sexta-feira. A previsão inicial da Agência era de autorizar um reajuste geral de 9,41% sobre as tarifas da empresa, a serem aplicados de maneira diferenciada para consumidores residenciais e industriais. Mas o índice foi abandonado, pois os diretores determinaram uma revisão na base de cálculo da distribuidora (investimentos a serem remunerados), o que deverá resultar em outros porcentuais para os consumidores.