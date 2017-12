Diretoria da Varig volta a pedir compreensão ao governo A nova diretoria da Varig reiterou hoje, em reunião com o vice-presidente e ministro da Defesa, José Alencar, pedido de "compreensão" aos credores governamentais da empresa. Em encontro que ainda não terminou, o presidente do Conselho de Administração da Varig, David Zylberstajn, apresentou propostas ao governo de reestruturação da empresa. Ele não confirmou nem negou informações de que pretende fazer demissões, segundo informaram participantes da reunião que já deixaram a vice-presidência. O diretor financeiro da Infraero, Adhenauher Nunes, relatou que, durante o encontro, a diretoria da Varig fez um relato da situação crítica do caixa da empresa e demonstrou interesse em manter um diálogo com o governo. "Eles não pediram, apenas disseram que esperam contar com a compreensão dos credores, especialmente os governamentais", afirmou. Nunes contou que técnicos do governo fizeram comentários sobre os limites estatutários e os estabelecidos por lei que os credores devem obedecer ao tratar de dívidas como a da Varig. A presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio, disse que Zylberstajn deixou claro a Alencar que o Conselho de Administração, que tomou posse no sábado, ainda não discutiu a possibilidade de corte de pessoal. "Nós não acreditamos em plano maravilhoso com demissões", afirmou Graziella. "Não vamos admitir alternativas que passem pela questão da mão de obra e a qualidade do emprego." Ela ressaltou que, nos últimos quatro anos, foram criados planos de demissão voluntária que, segundo ela, já se exauriram. O grupo Varig, incluindo a Riosul e Nordeste, tem 17 mil empregado. A reunião, segundo Graziela, foi marcada oficialmente para que o governo conhecesse a nova cúpula da empresa. Também foram apresentados os dois representantes do governo que vão acompanhar tecnicamente as discussões para tentar resolver a crise da empresa. São eles o diretor do Departamento de Aviação Civil (DAC) brigadeiro Jorge Godinho e o Assessor Jurídico do Ministério da Defesa Arthur Vidigal. A Varig deve hoje R$ 194 milhões, cujo pagamento foi parcelado, mas outros R$ 132 milhões estão sendo cobrados na Justiça. Para garantir o vôo de aeronaves, a empresa deposita diariamente R$ 1,3 milhão em taxas aeroportuárias.