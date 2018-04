Diretoria do BNDES passa por reformulação As saídas, até o fim deste mês, do vice-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), José Mauro Carneiro da Cunha, e do diretor de infra-estrutura, Octávio Castelo Branco, provocarão uma espécie de dança das cadeiras no banco. O executivo Isac Zagury, diretor das áreas financeira e de exportação, assumirá o cargo de vice-presidente. Na prática, manterá as mesmas funções, junto ao novo posto. Até então, a superintendente jurídica do BNDES, Marisa Gianini, assumirá a diretoria de energia, logística, telecomunicações e jurídica, substituindo Castelo Branco, que vinha trabalhando diretamente no gerenciamento da crise energética do País. Já o superintendente de renda fixa da instituição, Wallim Vasconcelos, está sendo guindado ao cargo de diretor de setores produtivos (indústria, comércio e serviços, basicamente), atribuição que antes cabia a José Mauro. Os dois novos diretores entraram como estagiários no banco, a exemplo do próprio José Mauro, que deixa a instituição depois de 28 anos de serviço, para fazer pós-graduação na Califórnia, Estados Unidos. Castelo Branco, que veio do J.P. Morgan para a diretoria do BNDES, entra em quarentena antes de definir novo rumo.