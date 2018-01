Diretoria do FMI recebe relatório sobre Argentina amanhã Os resultados do balanço das contas fiscais e monetárias da Argentina serão levados ao conhecimento da diretoria do Fundo Monetário Internacional (FMI) amanhã, em sua última reunião do ano. Os técnicos do FMI que estiveram em Buenos Aires durante esta semana entregarão o relatório sobre a missão no país que foi chefiada pelo vice-diretor do Departamento para o Hemisfério Ocidental, John Dodsworth. Desde ontem circulam versões de diversas fontes do governo de que houve "importantes avanços" nas negociações e que o acordo estaria prestes a sair. Porém, essa é uma conversa que o mercado e a imprensa já vêm escutando há meses e o acordo está sempre travado. De qualquer forma, a reunião da direção do FMI será a última oportunidade para que a Argentina consiga o ?sim? do organismo ainda neste ano. Pelo menos, no que diz respeito ao apoio dos países europeus, a Argentina está obtendo importantes gestos. O presidente espanhol, José Maria Aznar, defendeu o acordo imediato com a Argentina, durante encontro que manteve com o diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, e disse que o país tem todas as condições técnicas para assinar o acordo. O governo argentino está ansioso por saber qual será a posição dos Estados Unidos durante a reunião, já que depois da dureza de Paul O´Neill, o ex-secretário do Tesouro vinha defendendo acordo imediato com o país. Agora, com o novo secretário, John Snow, o presidente Eduardo Duhalde não sabe qual será a postura norte-americana sobre o assunto. A Argentina continua correndo contra o relógio para evitar um novo default, desta vez com o BID, no valor de US$ 680 milhões de uma dívida que vencerá em meados de janeiro. O governo continua pagando os vencimentos mais baixos. Ontem, por exemplo, foram pagos US$ 23 milhões ao BID. Somente neste mês, o Tesouro pagou montantes da dívida da ordem de US$ 55 mihões ao Banco Mundial, US$ 41 milhões ao BID e US$ 28 milhões ao FMI. Dodsworth elaborou, junto à equipe econômica do ministério, um novo rascunho da carta de intenções que apresenta as contas fiscais nacionais, o programa monetário e a reestruturação dos bancos públicos. Porém, faltam acordos nas contas fiscais provinciais, nos aumentos das tarifas públicas e com o Judiciário que ameaça com a redolarização dos depósitos. Além do crescimento da indústria pelo terceiro trimestre consecutivo, o ministro Roberto Lavagna, tem um novo número positivo para exibir ao FMI. A arrecadação de impostos do mês de dezembro será maior que 5 bilhões de pesos. Com este número, o governo poderá mostrar ao FMI que as contas argentinas superaram as metas de arrecadação pautadas no começo do ano e que, fiscalmente, a Argentina está em equilibrada e com a caixa primária com superávit.