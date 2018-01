Diretoria do FMI sabe pouco de América Latina, diz ex-diretor O ex-diretor do Departamento Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Claudio Loser, declarou que as anteriores diretorias desse organismo financeiro possuíam um maior conhecimento da América Latina do que a atual. Além disso, Loser sustentou que o atual comando do FMI não possui diplomacia para lidar com os países latino-americanos, nem sequer experiência para enfrentar as crises financeiras. Loser, em declarações ao jornal econômico portenho El Cronista, afirmou que a manobra argentina de pedir ajuda aos governos dos países do Grupo dos Sete para que estes pressionassem o FMI a fechar um acordo financeiro "debilita a relação do Fundo com a Argentina a longo prazo. Além disso, prejudica a credibilidade do organismo". Segundo o ex-representante do FMI, o organismo financeiro demorou demais em assinar o acordo com a Argentina: "o acordo poderia ter sido assinado antes". Comentando o duvidoso desempenho do diretor do FMI, Horst Köhler, e da vice-diretora, Anne Krueger, no caso da moratória argentina, Loser afirmou que "Köhler e Krueger não fizeram carreira no Fundo, e é provável que tenham menos experiência nesses assuntos do que outras pessoas. Quem tem experiência ali é Anoop Singh (sucessor de Loser no comando do Departamento Ocidental), embora não com a Argentina". Loser não economizou elogios em relação à diretoria anterior: "Michel Camdessus e Stanley Fischer possuíam uma compreensão da América Latina muito maior do que a existente agora. Camdessus era um gênio de habilidade política. O esquema da política não mudou, mas o estilo é diferente do anterior". Argentino nascido na cidade de Mendoza, Loser - junto com outros colegas do Fundo - foi colocado de lado pela atual diretoria do FMI por ser considerado muito "flexível" com os países latino-americanos, especialmente sua terra natal. O economista trabalhou no organismo financeiro durante três décadas. O apogeu de Loser e do grupo "flexível" coincidiu com o momento de intenso "namoro" entre o FMI e os ex-presidentes Carlos Menem (1989-99) e Fernando De la Rúa (1999-2001), aos quais concedeu vários créditos - além de "waivers" (perdões) - apesar da falta de cumprimento das metas desses governos. Fazendo uma auto-crítica dos tempos em que estava no organismo financeiro, Loser afirmou que o FMI errou a partir de 1997 por não ter insistido com mais intensidade na implementação de um forte ajuste fiscal na Argentina.