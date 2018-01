Diretoria do FMI sinaliza com possível acordo com Argentina A diretoria executiva do Fundo Monetário Internacional sinalizou seu apoio, nesta quarta-feira, à rápida conclusão de um acordo provisório entre a instituição e a Argentina, que sirva de transição para um programa de estabilização mais ambicioso. A manifestação foi feita ao final de uma reunião de avaliação do relatório da revisão anual da economia do país. O acordo em consideração pressupõe a manutenção de um saldo fiscal primário de 2,5% este ano e envolver apenas US$ 3 bilhões, ou seja, o montante dos vencimentos da Argentina ao FMI até agosto. Uma missão do Fundo viajará nos próximos dias a Buenos Aires para negociar os termos do acordo de curto-prazo. Numa declaração que confirma a mudança positiva da disposição do Fundo de chegar a um entendimento com as autoridades de Buenos Aires, os diretores, que representam o conjunto dos países-membros, informaram ter discutido a origem da "severa crise econômica e financeira" do país, "os desafios que permanecem e os passos que ainda faltam para "se construir uma recuperação e um crescimento duradoruros", mas reconheceram os ganhos de estabilidade obtidos na segunda metade do ano passado. Segundo eles, esta foi assegurada graças à contenção fiscal. Ao mesmo tempo, eles lamentaram os tempo que o país levou para formular um programa para atacar de maneira abrangente os problemas que causaram a crise e aconselharam as autoridades e a classe política a cuidar bem da estabilidade obtida. "Para alcançar uma recuperação prolongada, a Argentina precisa concentrar-se em alcançar um claro consenso político em favor de reformas, da montagem de um quadro fiscal sólido, da restauração da confiança no setor bancário, de uma maior abertura comercial e da reestruturação da dívida". Leia o especial