Dirigentes da Varig estão reunidos com José Alencar O presidente do Conselho de Administração da Varig, David Zylbersztajn, o presidente da companhia, Henrique Neves, e o conselheiro Eleazar Carvalho, estão reunidos na manhã desta quarta-feira com o ministro a Defesa e vice-presidente da República, José Alencar. O grupo já esteve, hoje, no Banco do Brasil e tem um encontro marcado com o presidente da Infraero, Carlos Wilson Campos, para as 16 horas. Os dirigentes da Varig cumprirão, também, uma agenda com parlamentares. Vão encontrar-se, após às 13 horas, com a coordenadora do Grupo Parlamentar de Defesa do Setor Aéreo, deputada Yeda Crusius (PSDB-RS) e, à noite, deverão jantar, na residência do líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna (PB), com líderes do governo e da oposição.