Discurso de Bush derruba bolsa sul-coreana O mercado sul-coreano encerrou hoje seus negócios em baixa de 2,87%. O temor de uma guerra entre EUA e Iraque foi intensificado pelo discurso do presidente norte-americano no início da madrugada de hoje. No discurso sobre o Estado de União, Bush disse que Saddam Hussein desrespeita a ONU e reiterou que seu país usará a força para desarmá-lo. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio também caiu (-2,28%). Antes do início dos negócios, o governo informou que a produtividade caiu pelo quarto mês consecutivo em dezembro. As notícias recebidas durante o pregão não foram suficientes para melhora o ânimo dos investidores, também foi afetado pelo discurso de George W. Bush. Já o mercado filipino registrou alta de 0,36%. Segundo analistas, o bom resultado foi conseqüência de recuperação técnica, depois de seguidas quedas da bolsa local. Taiwan não abriu hoje em razão do feriado do Ano Novo Chinês. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,62%; Indonésia: -0,49%; Malásia: -0,74%; Tailândia: +0,14% e Cingapura: -2,25%.