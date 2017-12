Discurso de Lula em feira agrada ao agronegócio O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva feito nesta sexta-feira na feira Agrishow agradou ao setor, disse o presidente da Associação Brasileira de Agribussines (Abag), Carlo Lovatelli. Segundo ele, Lula tocou em assuntos importantes para o agronegócio, como tecnologia e problemas de logística, hoje um dos gargalos para o escoamento da produção. "Está claro que o problema não é o agronegócio. O problema é periférico", disse. Lovatelli esteve com Lula na semana passada em Brasília reclamando de problemas no porto de Santos. Hoje, Lula não só citou Santos como a necessidade de dragagem nos portos de Paranaguá, Rio Grande e Vitória, além de obras para o anel viário de Sepetiba (RJ). Para o presidente da Abag, é urgente, como disse Lula, a aprovação pelo Senado do projeto de parceria público privada para que as obras saiam do papel.