Discussão da Alca emperra em prazos e tarifas Estavam emperradas, nesta sexta-feira à noite, as discussões sobre como será a redução de impostos de importação na Área de Livre Comércio das Américas (Alca). A 10ª Reunião de Vice-ministros de Comércio da Alca deveria ter acabado no fim da tarde, mas os debates se prolongaram, com os negociadores em busca de um acordo mínimo para lançar, em 15 de maio, a etapa final e decisiva da formação da Alca. Nessa fase final, os governos deverão acertar as normas para o comércio de bens e serviços, para investimentos e para compras governamentais. O risco de um impasse havia ficado claro no dia anterior. Nesta quinta-feira à noite, o presidente do Comitê de Negociações Comerciais (CNC), o vice-ministro equatoriano Roberto Betancourt, apresentou a seus 33 colegas do hemisfério um documento supostamente conciliador. O papel foi bem recebido pelos delegados do Mercosul e do Grupo Andino. Esperava-se alguma oposição dos Estados Unidos. Na manhã desta sexta-feira, americanos e outros negociadores apareceram com propostas alternativas. O presidente do CNC propôs que as ofertas de concessões para comércio de bens e serviços e para regras de investimento e compras oficiais sejam feitas até o primeiro trimestre de 2003. Cada etapa seguinte consumirá um trimestre, até o fim do ano: avaliação de ofertas, solicitação de melhoras e apresentação da oferta revista. As tarifas de importação básicas, que servirão de ponto de partida para a redução e eliminação de barreiras, deverão ser conhecidas até o fim de 2002. Esta proposta foi considerada conveniente pelos delegados do Mercosul. Na proposta americana, o processo começa em 30 de setembro. A apresentação das ofertas revistas deverá ocorrer em 30 de abril do próximo ano. A tarifa básica será notificada no dia 15 do mês que vem. O Mercosul apresentou à tarde um documento para aproximar as posições. Por sua fórmula, as ofertas serão entregues em 15 de janeiro de 2003. As solicitações de melhoras serão apresentadas em 15 de abril, e a avaliação das ofertas revistas começará em 15 de agosto. A tarifa básica será notificada entre novembro de 2002 e janeiro de 2003. A redução do imposto, até a eliminação, partirá da tarifa que for menor - a notificada ou aquela aplicada em janeiro de 2005, podendo haver um número limitado de exceções. Para o Mercosul, a proposta americana é quase inviável, segundo alguns negociadores. O Mercosul negocia como bloco e deverá apresentar aos vários parceiros uma proposta conjunta, baseada em sua Tarifa Externa Comum (TEC). Mas não há uma TEC apresentável, no sentido que uma dona de casa daria a essa palavra. A barreira tarifária externa do Mercosul está cheia de buracos. Além das listas de exceções, normais numa fase inicial de integração, há buracos criados para atender a problemas de curto prazo de cada país. Depois, alguns ajustes para cima ainda poderão ser feitos, antes de se entrar num processo de redução tarifária. Antes de poder notificar as tarifas básicas, que servirão de referência para a liberalização, o Mercosul terá de fazer uma arrumação na TEC. O prazo até 15 de maio, menos de 20 dias, é muito curto para isso. Mas há quem argumente que os americanos estariam dispostos a aceitar mesmo a TEC com todos os furos de hoje, desde que fique claro o prazo para correção desse problema. Na proposta do presidente do CNC, a eliminação progressiva de tarifas ocorrerá em quatro fases. A primeira é descrita como imediata. Não há qualificação para as três seguintes. Quatro etapas aparecem também na proposta americana, mas de modo mais definido. Na primeira, algumas tarifas serão eliminadas de forma imediata. Na segunda, em até 5 anos. Na terceira, em até 10. Uns poucos itens ficarão para a quarta, sem limite estabelecido. A maioria admite que todo o processo dure uns 15 anos. De modo geral, os americanos apresentaram ao CNC uma proposta conciliadora, admitindo, por exemplo que se discutam não só os subsídios à exportação agrícola, mas também as políticas que produzem efeito semelhante. Isso inclui créditos à exportação e programas de ajuda alimentar. O governo dos Estados Unidos vinha resistindo à inclusão dessas medidas, preferindo deixá-las para as negociações globais da Organização Mundial do Comércio (OMC).