Discussão da MP do setor elétrico é adiada mais uma vez Um acordo entre os líderes dos partidos aliados e da oposição adiou para esta quinta-feira a discussão da duas medidas provisórias do setor elétrico (144 e 145). Hoje, deverão ser votadas as MPs 141 e 142, que tratam de bolsa para estudantes universitários e do convênio de crédito recíproco. Entre os senadores, no entanto, há dúvidas sobre a possibilidade de serem votadas as duas medidas do setor elétrico amanhã, já que ainda não há acordo. Uma possibilidade é a de votar o texto básico, com a discussão dos destaques sendo transferida para a próxima semana.