Disney estuda fechar lojas na América do Norte e Europa O grupo Walt Disney está estudando várias opções para o futuro da unidade Disney Store, incluindo a venda de lojas na América do Norte e na Europa. O grupo também estuda ampliar a terceirazação das lojas e não está descartada a venda da unidade. O comunicado confirma uma reportagem divulgada anteriormente pelo The Wall Street Journal, sobre o debate envolvendo o futuro da rede de lojas, provocado pelo mau desempenho apresentado recentemente. Quando a Disney, que está tentando diminuir a dívida através da venda de ativos não-estratégicos, divulgou os resultados referentes ao segundo trimestre, em maio, a companhia indicou que as lojas estavam puxando os lucros para baixo. Existem 548 lojas Disney no mundo todo. Na América do Norte a número de lojas caiu de um pico de 522 para 387 unidades atualmente. No Japão, a rede de lojas foi vendida à Oriental Land, em 2001, num acordo que garante à Disney o recebimento de royalties sobre as vendas no varejo. Em comunicado, divulgado na semana passada, a companhia informou que o presidente da rede de lojas, Peter Whitford, pediu demissão e será substituído temporariamente pelo chairman da Disney Consumer Products, Andy Mooney.