Disney vai fechar portal Go.com A Walt Disney Co. informou que vai fechar o portal de entretenimento na internet Go.com e converter as ações dessa subsidiária em ações ordinárias da própria Disney. Segundo a Dow Jones, a decisão marca a desistência da Disney de seu plano de competir com a Yahoo!, que lidera o mercado de portais na internet. A empresa anunciou que sua unidade de internet, a Walt Disney Internet Group, vai continuar a operar dentro de sua estrutura administrativa atual. Serão mantidos os sites Disney.com, ESPN.com, NFL.com Mr. Showbiz, Movies.com, Soccernet.com, Family.com e Wall of Sound, além daqueles relacionados à rede de televisão ABC. Segundo a Diwney, o fechamento do Go.com vai implicar o fechamento de 400 postos de trabalho, a maioria deles em Sunnyvale (Califórnia).