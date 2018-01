Disparidade social cresceu na China, diz Banco Mundial Na China, os pobres ficaram mais pobres, concluiu o Banco Mundial em um levantamento que aponta para a crescente disparidade social na China, apesar do forte crescimento econômico das últimas décadas. O governo de Pequim tem sido elogiado por líderes em várias partes do mundo por ter conseguido elevar a renda de milhões. Mas para os 10% mais pobres da população chinesa, o bom desempenho do país ainda não teve um impacto positivo. Segundo o Banco Mundial, entre 2001 e 2003, a renda real dos 10% mais pobres caiu em 2,4%. Nesse mesmo período, a economia chinesa crescia a uma taxa de 10% ao ano. Quem mais ganhou com esse crescimento foi a parcela mais rica da população, que viu sua renda real aumentando em 16% entre 2001 e 2003. As demais camadas sociais também tiveram ganhos reais diante do aumento do PIB. O resultado é um aumento das diferenças entre os mais pobres e os mais ricos, em um país que ainda afirma que "ainda precisa de várias décadas de conseguir atingir o comunismo". O próprio presidente chinês, Hu Jintao, já deixou claro que um dos principais pontos de seu governo é a redução das disparidades, principalmente entre as zonas rurais do Oeste do país e os grandes centros de produção no Leste. Auxílio à produção Para atingir esse objetivo, a China ainda insistiu na necessidade de manter seus subsídios à agricultura apesar de sua adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC), o que exigiu complexas negociações entre Pequim e a entidade no começo da década. Outra medida foi a de dar incentivos às empresas que queiram abrir suas fábricas também no Oeste do país. Mas o desafio tem sido o de construir uma infra-estrutura adequada para que essas empresas consigam ter a mesma competitividade das companhias instaladas no Sudeste ou nas proximidades de Xangai. Diante da abertura econômica nos últimos anos na China, o resultado teria sido o uso das poupanças das camadas mais pobres para pagar pelos serviços, como saúde e educação, e bens. Os salários, portanto, não foram suficientes para enfrentar o novo período econômico, ainda que o Banco Mundial insista que as diferenças sociais crescentes não podem ser atribuídas à inflação, que esteve baixa no período analisado. Pelos cálculos da ONU, a renda média dos chineses é de US$ 1,000 ao ano. Mas o governo local classifica um cidadão como estando abaixo da linha da pobreza apenas se ganha menos de US$ 84 por ano. Enquanto isso, a China caminha para se tornar, já em 2010, no maior exportador do mundo, superando americanos e alemães.