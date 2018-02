Dispositivo de segurança rende desconto em seguro Seguradoras estão oferecendo descontos de até 30% na apólice dos segurados que possuam em seu veículo um dispositivo que bloqueia, rastrea e localiza o carro em casos de roubo e furto. Estes dispositivos utilizam sistemas de telefonia celular e radiofreqüência para localizar e bloquear veículos roubados em todo o País. Entre os dispositivos de segurança de veículos no mercado, dois são aceitos pela maioria das seguradoras o Sascar Celular, da empresa Tectran, e o Ituran. O Sascar funciona através do sistema de telefonia celular, através da tecnologia TDMA e funciona em ambientes fechados e abertos em todo o território nacional. O vice-presidente da Tectran, Vítor Solla, destaca que o aparelho pode localizar, rastrear e bloquear um veículo em 30 segundos. "O carro recebe um aparelho celular que é codificado e instalado num lugar secreto", avisa. Sascar O Sascar ainda possui um dispositivo anti-seqüestro. São três botões de emergência instalados em pontos do veículo que acionam a central da Tectran. "Os botões são instalados no lugar que o proprietário do veículo escolher", explica Solla. Em caso de roubo ou furto, o motorista aciona a central da Sascar, informa os dados do veículo e o veículo e localizado e bloqueado. O sistema permite também que o funcionário da Tectran converse com o assaltante dentro do veículo, através do celular. "Esta escuta interna é utilizada para casos de seqüestro", avisa o vice-presidente da Tectran. Após a localização é o bloqueio do veículo, a empresa envia uma equipe de pronto atendimento para resgatar o carro. O equipamento completo instalado custa R$ 873,00 e a manutenção mensal do serviço sai por R$ 68,30. Ituran Outro sistema de rastreamento e bloqueio de veículos é o Ituran. O sistema funciona apenas na região metropolitana de São Paulo e funciona através de antenas de radiofreqüência. O Ituran também possui uma central de operações que faz a localização e bloqueio do veículo em caso de roubo ou furto. Após o bloqueio do veículo o veículo é resgatado por uma equipe de pronto atendimento. O aparelho instalado custa R$ 990,00 e taxa de manutenção mensal varia conforme o veículo. Para quem tem um veículo Gol, por exemplo, a taxa é de R$ 29,00. Seguradoras oferecem descontos As seguradoras dão descontos de até 30% para os proprietários de automóveis que instalam estes dispositivos de segurança em seus veículos. O superintendente de automóveis da Unibanco Seguros, Arildo Bertan, afirma que a seguradora oferece 25% de desconto nas apólices de qualquer veículo que possua os dispositivos Sascar ou Ituran. "A instalação deste dispositivo aumenta as chances de recuperação dos veículos roubados ou furtados, por isso oferecemos o desconto", explica Bertan. Na Porto Seguro, os descontos variam de 15% a 30% no valor total da apólice do seguro. O diretor de automóveis da seguradora, Luiz Pomarole, explica que o valor do desconto varia conforme o modelo do veículo e da região em que o proprietário circula com o carro. "Para veículos mais visados, como as picapes, o desconto é maior", avisa Pomarole. Na seguradora Sul América, os dispositivos rendem descontos que variam entre 10% e 25%. O diretor técnico de automóveis da seguradora, Paulo Umeki, explica quer o valor do desconto também varia conforme o veículo e a região.