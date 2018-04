Dispositivos podem diminuir o valor do seguro É possível reduzir o valor pago em seguro de automóvel investindo na própria segurança do carro. Algumas companhias oferecem descontos pela existência de alarmes ou travas, por exemplo. Cabe ao proprietário ponderar o período em que pretende permanecer segurado e avaliar se vale a pena despender um pouco mais de dinheiro no bem hoje para diminuir o valor a ser gasto no futuro. O diretor de Automóveis da Porto Seguro, Luiz Pomaroli, comenta que a presença de dispositivo antifurto, como alarmes, leva a uma redução de 5% a 15% do valor do seguro; trava de câmbio, de 5% a 10%; e sistema de rastreamento, localizador e bloqueador, até 30%. A Marítima concede desconto de 5% no valor do seguro contra furtos - apenas uma parcela do valor total - pela presença de travas de câmbio. A Sul América reduz até 25% o valor do prêmio de seguro de automóvel se houver rastreador. O desconto na AGF varia entre 10% e 15%, nesses casos. Mas a instalação dos aparelhos é cara e ainda há uma mensalidade a ser paga. Segundo José Carlos de Oliveira, diretor de Automóveis da Marítima, os bloqueadores podem custar até R$ 4 mil e têm mensalidade em torno de R$ 40. "Mas, com R$ 1 mil, é possível comprar um aparelho bom." O acessório, portanto, é indicado só para automóveis de alto valor. Para Oliveira, os bloqueadores são interessantes apenas para carros com valor acima de R$ 30 mil. "Mas os aparelhos são intercambiáveis, ou seja, podem ser passados de um carro a outro e o investimento maior ocorre só uma vez", diz Pomaroli. O vice-presidente da área de Automóveis da Sul América e vice-presidente da Federação Nacional de Seguros (Fenaseg), Júlio Avellar, diz que apenas os alarmes automáticos, aqueles que ligam instantaneamente quando o carro é trancado, podem reduzir até 5% o valor do seguro na sua companhia. "Os manuais podem ser esquecidos." Pomaroli explica que, se for instalado um dispositivo de segurança no veículo durante a vigência da apólice, o proprietário deverá comunicar à companhia. "A Porto Seguro reembolsará, nesse caso, o desconto a que o proprietário teria direito." O seguro residencial também pode ser abatido com a instalação de sistemas de vigilância especializada, alarmes e até grades. Para Cláudio Saba, da Marítima, é sempre mais fácil obter descontos em empresas especializadas. "Em bancos, os produtos são massificados e vendidos em pacotes fechados, por isso é mais difícil obter descontos."