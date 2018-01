Disputa entre equipe econômica argentina preocupa analistas A disputa entre o presidente do Banco Central argentino, Aldo Pignanelli, e o ministro de Economia, Roberto Lavagna, é vista pelos analistas como uma falta de liderança política firme do presidente Eduardo Duhalde e um elemento que contribui para a incerteza sobre o país. Para o economista Aldo Abram, da consultoria Exante, um afastamento de Pignanelli neste momento é uma "má notícia porque a sensação de tranqüilidade que, de certa forma, se alcançou e a perspectiva de recuperação em 2003 se devem, fundamentalmente, ao adiantamento das eleições e à política cambial que Pignanelli adotou". Para o economista Orlando Ferreres, o Banco Central "conseguiu estabilizar a cotação da moeda e quase todo o êxito de Lavagna se deve a isso". Ele disse que o presidente tem que exercer uma posição de líder, reunir os dois e terminar "de uma vez por todas com essa briga". O economista da consultoria Maxinver, Eduardo Blacso não considera fundamental manter Pignanelli no cargo, a qualquer custo. Mesmo assim, boa parte dos analistas considera que, enquanto Pignanelli conseguiu manter estável a cotação do dólar e engrossar as reservas, Lavagna não chegou a um acordo com o FMI, não resolveu o aumento das tarifas, nem a reforma do sistema financeiro.