Disputa na telefonia celular O diretor administrativo da Associação Nacional dos Prestadores de Serviço Móvel Celular (Acel), Aimé Luiz Ramos Filho, disse que o governo poderá obter uma receita menor ao fazer a licitação das bandas D e E da telefonia celular. Aimé explicou que o modelo apresentado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que prevê a entrega das propostas financeiras na mesma data da concorrência da banda C, reduzirá o ágio em relação ao preço mínimo. Para o executivo, é um risco os investidores fazerem uma aposta financeira para determinada faixa, sem conhecer a situação econômica do País para os próximos dois anos. Ele prevê que os investidores serão mais conservadores ao colocarem preços para estas licenças. Preços livres podem beneficiar consumidor O fim do controle das tarifas de telefonia celular visa assegurar a liberdade de mercado. A informação é do conselheiro da Anatel, Luiz Tito Cerasoli, explicando que a agência reguladora, ao deixar os preços liberados, incentiva a competição entre as empresas. Isso pode beneficiar os usuários que passarão a gastar menos no fim de cada mês. Este modelo já foi adotado pela operadora da banda B nos Estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Maranhão. O conselheiro disse ainda que a Anatel pode fazer outras licitações para telefonia celular, se os grupos que vencerem a disputa das bandas C, D e E não se interessarem pela cobertura em todos os municípios da região a ser licenciada.