Disputa política dificulta sucessão na Receita Federal

O desfecho para a crise acontecerá somente após o período de férias de Mantega, no dia 26. A dificuldade do ministro para conduzir o processo de substituição de Lina contrariou o Planalto. Há tempos, segundo fontes do governo, Lula manifestou insatisfação com o desempenho de Lina e demonstrou preocupação com as sucessivas quedas na arrecadação.

Lula esperava que o ministro tivesse um nome para substituí-la. ?Não sei se ele já apresentou. Mas, na hora que você tira alguém, tem de ter alguém para colocar no lugar imediatamente, só isso?, disse minutos antes de uma reunião com Mantega. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.