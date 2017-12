Disque Bovespa terá novo número em junho A Bovespa informou que o Disque Bovespa, serviço que oferece uma série de informações aos participantes do mercado acionário, terá seu número alterado a partir do próximo dia 11 de junho para (011) 3117-0909. A partir dessa data, o serviço também estará disponível para todo o Brasil e para o exterior, durante 24 horas em todos os dias da semana. As consultas podem ser feitas pelo custo de uma ligação normal. Durante o funcionamento do pregão, o serviço fornece informações em tempo real. Após o fechamento até a abertura do dia seguinte, bem como aos sábados, domingos e feriados, informa o resultado do último pregão. Entre os serviços do Disque Bovespa estão as ações mais negociadas, pontos e variação dos índices; o volume negociado em reais; as cinco ações mais negociadas e as cinco maiores e as oscilações do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - , entre outros.