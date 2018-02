Distribuição de vôos da Varig ocorrerá em setembro por licitação A distribuição de vôos e "slots" (horários para pouso e decolagem) que deixaram de ser operados pela Varig não será imediata, e será feita por meio de licitação. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Segundo a Anac, é preciso um prazo ainda para elaboração dos editais e publicação do material. A expectativa é de que o trabalho seja feito ao longo de setembro e provavelmente a partir do início de outubro comece o processo licitatório. Com base nas informações da agência, a Varig operava 272 vôos em maio e hoje está realizando apenas 124. Dessa forma, sobram 148 vôos para serem licitados, além de 53 slots. A TAM informou nesta segunda que tem interesse na licitação dos vôos restantes da companhia aérea.