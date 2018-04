Distribuição nos EUA entra no foco da Petrobrás

A Petrobrás estuda possibilidades de negócios no mercado de distribuição dos Estados Unidos, disse ontem o diretor da área internacional da estatal, Jorge Zelada. "É uma indústria que funciona em cadeia. Já atuamos na exploração no Golfo do México e também no refino. Naturalmente, a partir do momento que temos o refino, queremos distribuir nossos produtos", disse. Ele destacou, no entanto, que ainda não há planos para a atuação na área no curto prazo. "Nosso plano de investimentos até 2013 não prevê nada nesse sentido", disse, lembrando que o projeto não visa atuação no mercado varejista, de postos revendedores, mas apenas na distribuição. Ele admitiu que a possibilidade de atuação em revenda chegou a ser pensada no ano passado com relação ao Japão, mas não se mostrou viável. Zelada também confirmou a possibilidade de o projeto contemplar a área de álcool combustível, já que a companhia teria intenção de comercializar no mercado americano o produto, que seria exportado do Brasil. Em palestra promovida pela Câmara de Comércio França-Brasil, o diretor afirmou que os Estados Unidos continuam sendo um dos focos estratégicos da Petrobrás no segmento internacional, e reiterou o interesse da companhia de atrair parceiros para atuação conjunta no Golfo do México, para reduzir os riscos do negócio. Zelada confirmou também que a estatal está participando do processo de licitação para explorar a área de Carabobo, na Venezuela. Ele informou que a Petrobrás já adquiriu os dados geológicos da área e aguarda o processo licitatório. Segundo ele, a área não está mais vinculada à participação da estatal venezuelana PDVSA na composição acionária da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. As negociações entre as duas companhias para os investimentos na refinaria ainda não avançaram. Zelada informou ainda que a produção da Petrobrás no exterior deve saltar este ano dos 244 mil para 341 mil barris por dia em 2010. Um dos principais acréscimos virá da participação da companhia na Nigéria. Segundo o executivo, os campos de Akpo e Agbami alcançarão até o fim do ano o seu pico de produção. Ele também destacou a possibilidade de usar a experiência da estatal no pré-sal para explorar essa fronteira naquela região africana, que possui semelhanças geológicas com a nova fronteira exploratória descoberta no Brasil. Mas frisou que ainda são necessários novos estudos para avançar na exploração do pré-sal na África.