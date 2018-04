Distribuidora de aço Zamprogna demitirá 241 no RS A Zamprogna divulgou que irá demitir 241 funcionários da unidade de Porto Alegre (RS) e pretende negociar, com os sindicatos de metalúrgicos, cortes em Guarulhos e Campo Limpo Paulista (SP). Em comunicado, a empresa informou que as demissões começarão no dia 25 de fevereiro na unidade gaúcha. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, Claudir Néspolo, esclareceu que até amanhã permanecerá aberto um Plano de Demissão Incentivada (PDI) na Zamprogna, quando a empresa terá o balanço das adesões. O número de demissões inclui os funcionários que aderirem ao PDI. As medidas foram justificadas pela "forte retração do crédito e do consumo no mercado internacional", com reflexo sobre as vendas de equipamentos, veículos e produtos que utilizam aço no Brasil, conforme a Zamprogna. A distribuidora de aço foi adquirida pela Usiminas no final de dezembro, mas a nova controladora deve assumir o comando somente em março. "As demissões nada têm a ver com a mudança de controle na companhia", disse a Zamprogna, na nota. "A próxima etapa envolve a negociação entre a empresa e os sindicatos dos metalúrgicos de Guarulhos e de Campo Limpo Paulista, que definirá o pacote de benefícios e as condições de desligamento nas duas unidades paulistas", disse a empresa. Em negociação com os metalúrgicos gaúchos, a empresa aprovou um pacote de benefícios aos que serão demitidos, prevendo bônus de 20% sobre o piso da categoria para cada ano ininterrupto trabalhado, plano de saúde por mais três meses e preferência nas contratações feitas até 31 de dezembro, além de garantia de emprego por 60 dias para os funcionários que permanecerem na empresa.