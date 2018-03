Distribuidora de energia pede recursos ao BNDES Representantes da VBC (Votorantin, Bradesco e Camargo Corrêa) e da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) pediram hoje ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luis Fernando Furlan, a liberação de recursos do BNDES para quatro empreendimentos de geração de energia elétrica em fase de construção e que já foram aprovados pela instituição. De acordo com o presidente da CPFL, Wilson Ferreira Junior, os empreendimentos exigem recursos de R$ 4 bilhões - dos quais um terço caberiam ao BNDES, um terço aos acionistas e um terço à emissão de debêntures no mercado -, em um prazo de 60 meses, iniciado em 2001. "Esses projetos respondem por 28% de toda a energia esperada a ingressar no País nos próximos quatro anos", disse ele. Os projetos incluem as hidroelétricas de Barra Grande, com capacidade de 690 megawatts (MW); Campos Novos (880 MW); Ceran (360 MW) e Foz do Chapecó (880 MW). "Já investimentos em 20 meses mais de R$ 1,3 bilhão, o que seria desembolsado em 60 meses. Agora, mostramos o quadro grave que vivemos sem os recursos do BNDES, que não recebemos até o momento, para que o projeto possa ser desenvolvido", afirmou. Segundo Ferreira, o ministro prometeu empenhar-se na resolução do problema porque "está comprometido com a formação de uma base de infra-estrutura para o desenvolvimento do País nos próximos anos." Ele disse que boa parte dos recursos já poderia ter sido liberada caso não estivesse em vigor o financiamento concedido pelo BNDES para as empresas do setor de energia elétrica após o racionamento em 2001. "Repassamos ao BNDES R$ 700 milhões vinculados ao reajuste da tarifa de energia e que poderia ter sido deslocado para a área de geração de eletricidade", disse.