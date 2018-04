Distribuidora isolada terá de comprar energia em leilão

Nesses leilões, as distribuidoras compram contratos de fornecimento de energia para começar a ser entregue em um prazo de três a cinco anos. Hoje, essas empresas são abastecidas por usinas da região, movidas principalmente a óleo. Com a integração do sistema, as distribuidoras do Norte poderão passar a comprar, juntamente com as demais distribuidoras do País, de qualquer usina do País que estiver habilitada a vender seus megawatts nos leilões da Aneel.

A MP também confirma a redução gradual da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), encargo pago hoje por todos os consumidores de energia do País para subsidiar a compra do óleo usado nas térmicas do sistema isolado. A CCC vai diminuir à medida em que a integração física do sistema for sendo completada. O governo estima que em agosto deste ano estará pronta a conexão elétrica entre Acre e Rondônia. Em 2011, a integração se completará com a conclusão da linha Tucuruí-Macapá-Manaus. A MP também autoriza a elevação em até 0,30% do encargo cobrado das distribuidoras para investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento. Com isso, a taxa subirá de 1% para 1,3% da receita operacional líquida das concessionárias.

A arrecadação adicional será recolhida pelo Tesouro Nacional e repassada aos Estados e municípios que tiverem perda de arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), causada pela integração do sistema elétrico. Hoje, os Estados do Norte têm uma arrecadação de ICMS significativa sobre a venda do óleo às térmicas. Por isso, alguns governadores da região temiam perda de receita com a integração do sistema elétrico.

A Medida Provisória determina, porém, que os recursos repassados para ressarcir as perdas do ICMS terão de ser aplicados em programas de universalização do acesso à energia, financiamento de projetos socioambientais, eficiência e pesquisa energética e no pagamento de contas de energia elétrica pelos órgãos públicos da região.