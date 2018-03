Distribuidora não repassa queda no preço do gás, diz Fergás A Federação Nacional dos Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo (Fergás) acusa as distribuidoras do produto de segurarem o repasse da última redução promovida pela Petrobras no preço do gás de cozinha para uso comercial e industrial. Segundo nota, a redução de 11,7% promovida pela estatal no dia 1º de maio ainda não foi repassada aos revendedores. "Se a mesma prática atualmente adotada para o segmento comercial/industrial for estendida ao gás doméstico, as engarrafadoras vão se apropriar das reduções feitas pela estatal de petróleo, sem benefício algum para a dona-de-casa brasileira", diz na nota o presidente da Fergás, Álvaro Chagas. Segundo ele, a Petrobras deverá promover, em breve, redução no preço do botijão de gás. A entidade ainda acusa os distribuidores de forçar aumentos no preço do botijão em algumas regiões, mesmo que a estatal não tenha promovido reajuste este ano.