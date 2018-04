Distribuidora responde por falha de energia As concessionárias de energia elétrica são responsáveis por danos sofridos pelo consumidor com variações de tensão ou cortes de energia não justificados. De acordo com órgãos de defesa do consumidor, quem tiver algum aparelho elétrico danificado por blecautes, apagões, cortes e problemas na rede elétrica pode exigir o ressarcimento do prejuízo junto à distribuidora de sua região. O Artigo 101 da Resolução 456 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prevê o direito a reembolso por parte dos consumidores que tiverem aparelhos elétricos danificados por causa de falta de energia. A advogada da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), Maria Inês Dolci, alerta que o consumidor que sofrer algum dano deve entrar em contato, imediatamente, com a concessionária de sua região. A advogada da Pro Teste orienta o consumidor a ligar para concessionária, anotar o nome da atendente, o horário da ligação e o protocolo da chamada. "Depois de registrar a reclamação do consumidor, a distribuidora tem 30 dias para apresentar uma solução para o caso", afirma Maria Inês. Ela destaca que atualmente as concessionárias têm tecnologia para saber os momentos em que ocorrem problemas de variação de tensão ou de queda da energia responsáveis por prejuízos aos consumidores. A técnica em serviços essenciais da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Fátima Lemos, informa que o consumidor tem até 90 dias depois da quebra do aparelho elétrico para reclamar junto à operadora. "As distribuidoras devem solucionar todos os casos de danos em aparelhos elétricos, pois são responsáveis por manter um padrão de qualidade do serviço de energia", afirma. Procedimento Fátima Lemos avisa que as concessionárias costumam pedir orçamentos com preço do conserto do aparelho ao consumidor. "Após a entrega dos orçamentos, a operadora tem 20 dias para aceitar o conserto", avisa. Ela destaca que, em casos de perda total do aparelho, a concessionária deve ressarcir o consumidor com um produto novo, seja um aparelho similar ou em dinheiro. Se a concessionária não solucionar o problemas nos prazos determinados por lei, o consumidor pode registrar uma reclamação no órgão regulador de energia elétrica de seu Estado. Em São Paulo, por exemplo, o consumidor pode ligar para a Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE) no telefone 0800-555591. "O consumidor pode encaminhar seu problema também aos órgãos de defesa do consumidor de sua cidade e para Aneel", alerta a técnica do Procon-SP. A advogada da Pro Teste avisa que os órgãos reguladores estaduais de energia elétrica também possuem dispositivos tecnológicos para verificar todas variações de tensão na rede e as quedas repentinas de energia. "Estes registros servem como prova para o consumidor que sofreu algum dano", destaca Maria Inês Ação na Justiça Caso a concessionária se negue a resolver o problema nos prazos determinados, o consumidor pode mover uma ação de perdas e danos na Justiça. Vale lembrar que, nas ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos (R$ 8 mil), há o benefício do Juizado Especial Cível. Até 20 salários (R$ 4 mil), a presença do advogado fica dispensada. Acima destes valores, o processo é encaminhado à Justiça comum.