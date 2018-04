Distribuidoras antecipam redução do preço do gás O preço do botijão de gás de 13 quilos já caiu em São Paulo, antes mesmo que a Petrobrás reduzisse o preço do produto na refinaria em 12%. O botijão de 13 quilos chegou a ser apresentado em oferta por uma distribuidora, a Liquigás, que chamava a atenção nos seus caminhões com uma placa: promoção - gás a R$ 22,90. Os preços - que chegaram a R$ 30,00 - foram anotados nas distribuidoras do Morumbi, na região Sul de São Paulo. Segundo os vendedores, houve uma ordem dos escritórios centrais para remarcar o preço para baixo. Outras marcas também estavam distribuindo gás hoje a R$ 23,00 o botijão, como Ultragaz, Copagaz e Shell Gás. A Concigás reduziu de R$ 22,99 para R$ 20,99 o botijão e ainda oferecia ao consumidor um brinde. Os caminhões dos distribuidores trabalharam hoje nos bairros da periferia da cidade já com o preço reduzido. A queda atendeu ao que o Ministério de Minas e Energia esperava, isto é, que ficasse em torno dos R$ 23,00. Os distribuidores já colocaram placas em seus caminhões e centros de distribuição com o novo preço do produto.