Distribuidoras de combustíveis negociam com trabalhadores Serão retomadas a partir de hoje as negociações referentes à campanha salarial dos trabalhadores em distribuidoras de combustíveis, que havia sido interrompida no final de dezembro. A última reunião foi suspensa por falta de acordo entre os trabalhadores e as empresas. Na semana passada, os trabalhadores chegaram a interromper por três horas a distribuição de álcool, gasolina e óleo diesel nos terminais da Ipiranga e da Shell. A categoria reivindica 12,5% de reajuste, entre outros itens, e promete suspender as atividades nos terminais de distribuição de todas as empresas, caso não chegue a um acordo na reunião de hoje.