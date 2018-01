Distribuidoras de energia ganham fundo de auxílio O governo criou hoje, por meio de Medida Provisória, o Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica. De acordo com a MP, publicada hoje no Diário Oficial da União, o programa destina-se a suprir a insuficiência de recursos das concessionárias, decorrente do adiamento da aplicação da revisão tarifária, por meio de financiamento a ser concedido pelo BNDES.