Distribuidoras de gás já têm alternativas de emergência O presidente da Petrobras BR (distribuidora), Rodolfo Landim, confirmou que, na reunião de hoje à tarde em Brasília, distribuidoras de gás e combustíveis devem apresentar alternativas logísticas para uma eventual substituição do gás no País, em caso de emergência. Segundo ele, a BR já tem sua estratégia, que será apresentada no encontro de hoje. O executivo não quis revelar, no entanto, os planos da empresa. Landim participa do lançamento da plataforma P-47, no Rio de Janeiro.