Distribuidoras devem mais de R$ 1 bi, diz Pinguelli O presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa, disse que o total de dívidas das distribuidoras de energia com Furnas soma mais de R$ 1 bilhão. Ele citou, como exemplo, o caso da Companhia Energética do Maranhão (Cemar), que deve entre R$ 350 milhões e R$ 400 milhões. Segundo Pinguelli, os recursos do Tesouro que terão sua liberação vinculada ao pagamento de dívidas com as geradoras não são suficientes para cobrir o débito. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim, disse mais cedo, ao deixar um seminário sobre carvão mineral promovido pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, da qual também Pinguelli participou, que a liberação de recursos para as distribuidoras, como por exemplo a compensação do adiamento do repasse da variação cambial para as tarifas, estaria vinculada ao pagamento de dívidas setoriais.