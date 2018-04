Distribuidoras do Sul foram excluídas do acordo com a GCE As distribuidoras de energia elétrica do Sul do País não foram incluídas no acordo fechado entre as empresas do setor e a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) em que foram definidas compensações financeiras para as perdas de receita provocadas pelo racionamento. Embora tenham reduzido voluntariamente a distribuição de energia em 7% durante todo o período de racionamento, as distribuidoras do Sul não terão direito aos reajustes tarifários extraordinários e a financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estendidos às empresas do Sudeste/Centro-Oeste e do Nordeste. "O governo entendeu que, pelo fato de não ter sido publicado um decreto estabelecendo o racionamento de energia na região, não seria o caso de estender as compensações financeiras para as companhias do Sul", disse o presidente da Rio Grande Energia (RGE), Sidney Simonaggio. "Teríamos direito a esse ressarcimento porque a redução do consumo de 7% operada aqui somente foi alcançada porque as empresas fizeram campanhas, induzindo à economia". Segundo Simonaggio, ainda não há uma posição fechada entre as empresas sobre eventuais medidas a serem adotadas em relação ao assunto. Estiagem atinge Região Sul Enquanto as chuvas abundantes continuam a impulsionar um surpreendente aumento do nível dos reservatórios das hidrelétricas no Sudeste e Centro-Oeste do País, os reservatórios da região sul começam a enfrentar os efeitos da estiagem característica desta época do ano. De acordo com informações da Gerasul, desde o último dia 4 a empresa opera a plena capacidade as suas usinas termelétricas com o objetivo de compensar uma redução dos níveis dos reservatórios, atendendo ao comando do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A produção de energia térmica da empresa subiu de 340 megawatts (MW) médios para 850 MW. Além disso, a Gerasul passou a importar 300 MW de energia da Argentina com o mesmo fim. Sob uma estiagem que já completa 50 dias em alguns pontos do Sul, os reservatórios da região apresentaram uma redução, entre o início de dezembro e o começo de janeiro, de cerca de 4,5 pontos porcentuais, de acordo com dados do ONS. O nível médio de enchimento, que era de cerca de 87% em 30 de novembro passado, caiu para 82,6% em 1º de janeiro e tem permanecido em torno deste patamar. Apesar do nível do enchimento ser bastante superior ao observado no Sudeste/Centro-Oeste, que na terça-feira estavam em 36,3%, as usinas do Sul têm pequena capacidade de armazenamento de água. Redução voluntária de consumo Além da seca, desde o final de novembro está suspensa uma redução voluntária de consumo de 7% na região e começa a ocorrer um relaxamento da economia sobretudo nas residências, segundo o presidente da Rio Grande Energia (RGE), Sidney Simonaggio. O quadro não assusta, contudo, às empresas. Segundo fontes da Gerasul, a empresa já estava preparada para enfrentar o período de estiagem típico desta época do ano. "A estiagem neste ano está ocorrendo normalmente, ao contrário do ano passado, quando choveu três vezes o volume normal", lembrou Simonaggio.