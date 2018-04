Distribuidoras não repassam seguro-apagão para energia emergencial Representantes das distribuidoras de energia elétrica não descartaram a possibilidade de que algumas empresas não tenham feito o repasse da arrecadação com o seguro-apagão para a energia emergencial, pago desde março pelos consumidores, por conta das dificuldades de caixa que enfrentam no momento. A área energética do governo federal recebeu com estranheza o fato de cerca de 20 distribuidoras de energia, das 61 empresas que atuam nesta atividade, não terem repassado nenhum centavo. A Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE) confirmou por meio da assessoria que, além de não receber nada de 20 empresas, as que repassaram os recursos o fizeram de forma incompleta. A estatal recebeu somente 25% dos R$ 100 milhões que teriam sido arrecadados com o pagamento do seguro. A CBEE confirmou que, entre os inadimplentes, estão empresas de peso, como Light, Eletropaulo, Cesp, Cemig e Cerj. A empresa evitou dar mais detalhes, argumentando que caberá à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tratar do assunto com as distribuidoras e tomar decisões a respeito. Técnicos do governo federal não acreditam que a inadimplência registrada no primeiro mês de cobrança do encargo para o pagamento da energia emergencial se transforme em um calote duradouro. No governo, a análise é de que teriam ocorrido dificuldades na contabilização dos recursos arrecadados a título de seguro-apagão dos consumidores. Técnicos lembram que a distribuidora dispõe de apenas três dias para receber o pagamento das contas de luz, separar o que é ICMS e o que é o encargo da energia emergencial e repassá-lo à CBEE. Um executivo da área de distribuição confirma a existência de dificuldades operacionais nas empresas para a realização do repasse no prazo. Ele disse que está sendo discutida uma proposta para que o repasse dos recursos seja realizado a cada dez dias. Mas não descartou a possibilidade de o problema de caixa que muitas empresas enfrentam neste momento estar na base da inadimplência. "Não tenho um levantamento sobre isso, mas é possível que algumas empresas não tenham tido caixa para efetuar esse repasse", disse a fonte. Segundo esse executivo, as empresas ainda estão enfrentando uma demanda por energia reduzida, após a perda do racionamento. Por conta do acordo visando a recomposição das perdas de receita provocadas pelo racionamento, já receberam uma primeira parcela de financiamento do BNDES. "Mas foi pouco dinheiro diante das dificuldades", disse. "Estamos correndo atrás da segunda parcela." As empresas teriam enfrentado também um aumento dos tributos, com o lançamento nos balanços do acerto visando à recomposição das perdas, o que produziu lucro contábil para a maioria das distribuidoras, disse o executivo. A mesma fonte acrescentou que, em virtude das dificuldades, algumas empresas renegociaram com geradoras o pagamento do suprimento de energia. De acordo com a fonte, o governo "não sabe qual é o fluxo de recursos das empresas e, portanto, não sabe quanto deixam de receber por conta da inadimplência dos consumidores ou quanto recebem com atraso". Ele acrescentou que "causa estranheza que 20 empresas não tenham repassado um tostão para a CBEE". Segundo a fonte, a Aneel está negociando com as distribuidoras o aprimoramento da resolução que instituiu a cobrança pela energia emergencial, o que poderá resultar em um prazo maior para que as empresas façam o repasse. A expectativa é de que a pendência seja resolvida nos próximos dias.