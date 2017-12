Distribuidoras pedem à Petrobras clareza na política de preço As empresas distribuidoras de combustíveis querem da Petrobras mais clareza na política de preços de combustíveis. Segundo o vice-presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Paulo Borgerth, a transparência na formação dos preços é necessária para que as empresas programem investimentos para o Brasil. A entidade defende que a estatal adote para a gasolina e para o diesel modelo semelhante ao que é usado para o óleo combustível e o querosene de aviação. Para estes produtos, a empresa mantém uma fórmula com reajuste mensal, segundo a qual os compradores podem ter uma noção sobre a evolução dos preços. A fórmula indica quais são os parâmetros que a estatal usa para formar os preços, como cotação internacional e câmbio. Mercado As grandes distribuidoras de combustíveis perderam mercado nas vendas de gasolina em 2003. Segundo estimativa do Sindicato, sete empresas associadas terão uma participação de 73,6% no mercado de gasolina este ano, contra 74,1% registrados no ano passado. O motivo para a redução, segundo Borgerth, foi o grande número de liminares contra a cobrança de impostos que vigoraram em 2003. Tais liminares beneficiaram as pequenas distribuidoras. As empresas do Sindicom (BR, Ipiranga, Shell, Esso, Texaco, Agip e Repsol) haviam recuperado mercado em 2002, justamente devido ao baixo número de liminares naquele ano, mas voltaram a perder terreno. Segundo o diretor jurídico da entidade, Guido Silveira, as liminares começaram a cair no segundo semestre e hoje são apenas quatro. Regulamentação do ICMS O Sindicom quer incluir no texto da reforma tributária a regulamentação para o ICMS sobre os combustíveis, em discussão desde 2001. O objetivo da entidade é instituir o ICMS monofásico (cobrado em apenas uma etapa da cadeia) e único em todo o país (com apenas uma alíquota para todos os estados). As alterações, segundo o Sindicom, evitariam fraudes no mercado de combustíveis.