Distribuidoras podem lucrar com o racionamento As companhias Eletropaulo Metropolitana e Light podem trazer em seus balanços do segundo trimestre ganhos extraordinários por conta do racionamento de energia, segundo estudo elaborado pela Fator Doria Atherino. A americana AES, que possui participação nas duas distribuidoras, decidiu se antecipar e já contabilizou o lucro nos resultados anunciados nos Estados Unidos. A questão gira em torno do Anexo 5, que faz parte dos contratos iniciais entre empresas de energia elétrica e governo. Se for cumprido, o anexo pode trazer perdas calculadas em R$ 5 bilhões para as geradoras de energia - por geradoras leia-se governo principalmente, que ainda detém 65% do parque gerador do País. No entanto, as distribuidoras, como Light e Eletropaulo, sairão ganhando. A explicação para isso é a de que o mecanismo do Anexo 5 prevê que, em caso de racionamento de 20% de eletricidade, as geradoras deixem de entregar para as distribuidoras 14% da energia prevista nos contratos. Dessa forma, os outros 6% de energia que sobram e que poderiam representar um prejuízo, pelo documento deverão ser recomprados pelas geradoras a um preço elevado (a diferença entre o valor do contrato e o mercado à vista). Ainda não se sabe se o Anexo 5 será ou não aplicado, mas a AES já está contando com isso. Para fontes do setor, a decisão da AES poderia ser interpretada como uma forma de pressão para que o governo siga a regra. Nas notas explicativas do seu balanço, a companhia mostra que apurou um lucro de US$ 0,04 por ação com os ganhos que suas controladas terão no Brasil. "Obrigatoriamente, a Eletropaulo e a Light não têm de contabilizar isso", avalia a analista-chefe da Fator Doria Atherino, Lika Takahashi. Ganho Os cálculos do analista Marcos Brandão, da Fator Doria Atherino, mostram que a distribuidora paulista pode contar com um ganho de R$ 128,857 milhões no trimestre somente com a questão do Anexo 5. Se o racionamento durar 12 meses, o valor sobe par a R$ 1,546 bilhão. No caso da Light, o impacto positivo deve ser de R$ 75,749 milhões no trimestre e de R$ 908,9 milhões se o plano se estender por um ano. A Fator Doria, no entanto, não está incorporando esses ganhos nas suas projeções. "O governo ainda está avaliando e não há nada definido sobre o Anexo 5, disse Lika. A notícia de lucro com a crise energética vai contra as projeções e análises dos especialistas do setor e dos representantes das distribuidoras, que anunciavam que as distribuidoras corriam sérios riscos de terem suas atividades inviabilizadas por causa da brusca diminuição no consumo de energia em todo o País.