Distribuidores se unem para fazer frente à AmBev Os distribuidores das marcas Antarctica, Brahma e Skol, que antes tinham federações independentes, anunciaram hoje a criação de uma confederação unificada, com o objetivo de fortalecer as 400 revendas associadas, responsáveis pela distribuição de cervejas, refrigerantes e isotônicos em 1 milhão de pontos espalhados pelo Brasil. Suas armas são treinamento dos empregados, informatização e qualificação dos serviços. A intenção é conseguir fazer frente à AmBev, empresa que, ao reunir a Brahma e a Antarctica, aumentou seu poder de fogo para negociar a distribuição dos produtos com grandes varejistas, tendo sido acusada pelos pequenos distribuidores de prejudicá-los e fazer uma concentração do mercado. As empresas aglomeradas na recém-criada Confederação Nacional das Revendas AmBev e das Empresas de Logística da Distribuição (Confenar) respondem por 70% da distribuição dos produtos da AmBev, enquanto os outros 30% ficam nas mãos da própria empresa. Queda-de-braço Os distribuidores têm com a companhia uma queda-de-braço tão antiga quanto o anúncio da fusão entre Brahma e Antarctica. Eles foram contrários à união e entraram com representação no governo federal em 99. Em 2000, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) estudou o caso por nove meses e aprovou a criação da AmBev. "Nós perdemos no Cade, eles deram uma liberdade grande para a AmBev", reclamou o vice-presidente da Confenar, Ataíde Guerreiro, ressalvando que as divergências são "superáveis". Ao invés de continuar reclamando, a estratégia dos distribuidores agora é andar de braços dados e conseguir melhores acordos com fornecedores de insumos. As compras conjuntas devem garantir uma economia de R$ 30 milhões às 400 empresas este ano, que empregam 35 mil trabalhadores. Exemplo disso foi o contrato firmado pela Confenar em fins de 2002 com a BR Distribuidora, por meio do sistema informatizado de abastecimento de combustível CTF (Controle Telefrotas). Com esse acerto, os 17 mil veículos reunidos na Confenar poderão se abastecer com custo no mínimo 5% menor do que o atual. Frota A Confenar informou que pretende renovar em 2003 cerca de 20% da sua frota, composta por 8 mil caminhões, 2,5 mil veículos leves, 6,5 mil motos e 500 empilhadeiras. Segundo o presidente da Confenar, Iuri Aguiar, já há negociações em curso com a Ford e a Honda. A idade média da frota é de oito anos, já considerada alta. Aguiar afirmou que o setor também pretende investir em tecnologia de logística, como rastreadores e mapas digitalizados. No geral, ele estima em R$ 300 milhões o volume de negócios a serem gerados em 2003. Em treinamento de pessoal, serão gastos R$ 5 milhões somente este ano. Com as empresas modernizadas e mais capazes, ficará mais fácil negociar com a AmBev as margens de lucro e as formas de distribuição. Só uma coisa não é garantida: mudanças no preço final das bebidas para o consumidor. Mesmo com melhorias na logística, que responde por 8% do faturamento dos distribuidores, eles garantem que o preço final é decidido pelos varejistas. Informatização A confederação também negocia grandes contratos na área de informatização com a Microsoft e outros fornecedores de equipamentos de informática, com a intenção de modernizar as empresas distribuidoras. "Negociando grandes volumes, conseguimos melhores preços", conta Aguiar. De acordo com ele, estão sendo criadas comissões para discutir novas idéias que podem melhorar o trabalho das distribuidoras. A Confenar já começou, por exemplo, a distribuir abridores de garrafa nos pontos de venda de cerveja para evitar a quebra de garrafas de vidro. As garrafas trincadas não podem ser recicladas. Aguiar lembra que a reciclagem pode combater um desperdício anual estimado em R$ 40 milhões.