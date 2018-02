Dívida alta pode levar EUA a nova recessão, alerta Obama

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez nesta quarta-feira, 18, seu mais duro alerta contra a necessidade de conter os déficits do país, dizendo que se a dívida do governo aumentar demais pode levar a economia de volta à recessão. Obama reuniu-se nesta quarta com o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, e visitou a Grande Muralha antes de encerrar sua primeira visita oficial à China e partir com destino à Coreia do Sul.

Com o desemprego a 10,2%, Obama disse à Fox News que seu governo enfrenta a delicada tarefa de tentar impulsionar a economia e o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, reduzir o déficit. O governo está considerando formas de acelerar o crescimento, sendo que medidas tributárias estão entre as opções para dar incentivos às empresas para contratarem, acrescentou ele.

"É importante reconhecer que se elevarmos a dívida, mesmo no meio da recuperação, em algum momento as pessoas podem perder a confiança na economia norte-americana, o que pode levar a uma nova recessão", afirmou ele na entrevista ao canal.

A economia dos Estados Unidos cresceu pela primeira vez em mais de um ano no terceiro trimestre de 2009 graças a uma retomada nos gastos de consumo. O dado norte-americano serviu como uma confirmação não oficial de que a mais longa e profunda recessão no país desde a Grande Depressão terminou. O mercado de trabalho fraco, contudo, deve manter a recuperação dos EUA lenta.

(com Agência Estado)