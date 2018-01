Dívida argentina deve ser renegociada em fevereiro O secretário de Finanças do Ministério de Economia da Argentina, Guillermo Nielsen, afirmou que a renegociação da dívida do país com credores privados terá início em fevereiro de 2003. Sete bancos se mostraram interessados em assessorar o governo argentino nesta renegociação - Bank of America Securities-Rothschild Banque (EUA e França); Wall Street Securities e Wall Street Bank (entidade de capitais do Panamá); Lazard-Frères (banco de investimento de origem francês); Credit Lyonnais Securities (filial nos Estados Unidos da entidade francesa); Morgan Stanley (EUA); UBS Warburg (Suíça); Dresdner Bank (filial de Londres do banco de investimento de origem alemã). Segundo Nielsen, será escolhido o que cobrar menor comissão. A dívida a ser renegociada é de US$ 50 bilhões de dólares, cuja operação custará mais de US$ 500 milhões de dólares em comissões.