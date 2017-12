Dívida atrelada a dólar é a menor desde outubro de 2000 A dívida pública mobiliária federal fechou 2003 com a menor exposição cambial desde outubro de 2000. Dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional e Banco Central mostram que a parcela da dívida (títulos e contratos de swap, ou troca cambial) atrelada à variação do dólar estava em 22,06% ao final de dezembro do ano passado. Em outubro de 2000, a exposição cambial da dívida era de 21,67%. A dívida cambial cresceu fortemente em 2002 com a crise de confiança dos investidores no futuro da economia brasileira em meio as eleições presidenciais. A crise provocou uma alta do dólar frente ao real, e a cotação chegou a bater R$ 4. Além do alta da taxa de câmbio, o Banco Central foi obrigado a aumentar a venda de contratos de swap, o que contribuiu ainda mais a elevação do estoque da dívida cambial. Em setembro de 2002, a exposição cambial atingiu o recorde de 40,67% do total da dívida o equivalente a R$ 267,92 bilhões. Em janeiro, novo recorde O governo vai fechar o mês de janeiro com um novo recorde. A parcela da dívida mobiliária atrelada à taxa de câmbio deverá estar no menor patamar já registrado pelo Tesouro Nacional e o Banco Central desde dezembro de 1999, início da série história sobre a dívida em títulos do governo federal. De acordo com o chefe adjunto do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) do BC, Ivan de Oliveira Lima, com o resgate total dos vencimentos de instrumentos cambiais em janeiro, a exposição cambial da dívida deve cair abaixo de 20,75% do total, tornando-se portanto o menor patamar já registrado desde dezembro de 1999. Dos R$ 731,43 bilhões em estoque da dívida mobiliária federal em dezembro de 2003, 22,06% correspondiam a títulos indexados à variação cambial e contratos de swap emitidos pelo BC. Segundo Lima, o resgate de instrumentos cambiais em janeiro somou cerca de US$ 3,4 bilhões.