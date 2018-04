Dívida brasileira foi subestimada, diz economista O debate sobre o papel do Fundo Monetário Internacional (FMI), deflagrado pela crise argentina e acentuado com o socorro de US$ 30 bilhões ao Brasil, está longe de dar sinais de exaustão. O economista Morris Goldstein, do Institute of International Economics, dos Estados Unidos, afirma em artigo publicado hoje pelo jornal Financial Times que o FMI ?não tem futuro? se não alertar claramente quando as vulnerabilidades dos países estão crescendo e se não for capaz de colocar a sustentabilidade da dívida como uma condição essencial para assistências financeiras. Goldstein salienta ?que ninguém quer que o FMI seja tão avesso ao risco que cancele os empréstimos para todos os países, exceto as Suíças do mundo, ou um FMI que esteja tão preocupado com pequenos aspectos técnicos que fique inativo diante de uma crescente crise financeira na América Latina?. Mas ele salienta que o FMI e os países industrializados ?fracassaram em exercer essa responsabilidade? quando socorreram a Argentina em agosto passado e a Turquia. ?A menos que o FMI condicione os seus futuros desembolsos ao Brasil ?à reestruturação da dívida, com medidas macroeconômicas e estruturais apropriadas, eu temo que eles vão fracassar outra vez?. O economista afirma que o pacote de ajuda de US$ 30 bilhões ao Brasil gera uma pergunta fundamental: ?Como um país recentemente caracterizado por uma performance exemplar pode estar à beira de uma crise econômica após cumprir fielmente com o seu último programa com o FMI? Será que a crise brasileira significa que há alto terrivelmente errado com o sistema financeiro internacional??. O economista Morris Goldstein inclusive cita uma recente declaração do presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse que "raramente os mercados se comportaram tão abertamente contra seus próprios interesses, ignorando os fundamentos, criando falsas expectativas". O economista pondera que "há algo de errado", mas não é o que presidente pensa. "O Brasil entrou em crise porque os condutores da política econômica, os mercados financeiros privados e o FMI não prestaram suficiente atenção para o crescente problema da dívida do país", afirma. "Ao contrário do que você freqüentemente ouve, alguns importantes fundamentos do Brasil se deterioram ao longo dos últimos anos e o ambiente externo enfrentando por essa conjuntura também se deteriorou." Goldstein ressalta que em 1994, a dívida pública líquida representava 30% do PIB brasileiro. Hoje, essa relação quase dobrou. "Em nenhum dos últimos oito anos a proporção da dívida liquida pública do Brasil declinou", observa. Segundo ele, como uma grande fatia - mais de 40% - da dívida pública brasileira está ligada ao dólar, ela se "tornou refém" da ampla desvalorização do real ocorrida nos últimos anos. "É esse o tipo de política fiscal e comportamento no gerenciamento da dívida que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, e o FMI querem manter como modelo para as economias emergentes?", questiona Goldestein. O economista menciona também as incertezas sobre quem vai governar o país a partir de 2003. "Isso torna ainda mais difícil lançar um plano crível e multianual para políticas econômicas fundamentais", diz. "Pouco se deve esperar das amplas promessas de se honrar os contratos e de se manter um determinado superávit orçamentário primário".