Dívida brasileira retorna a níveis pré-acordo Os papéis da dívida brasileira seguem em baixa, projetando o risco avaliado pelo EMBI+ novamente para o nível dos 2.000 pontos. O risco brasileiro caiu abaixo desse patamar na última quarta-feira, na expectativa do anúncio do acordo do Brasil com o FMI. O C-Bond, título mais líquido brasileiro, também retomou os níveis pré-acordo. Nesta tarde, por volta das 15h30, era negociado em 56,875 centavos por dólar, 5,4% abaixo do fechamento. Na mínima, chegou a 56,500 centavos por dólar, queda de 6%. O mercado segue na mão de profissionais. Especialistas disseram que a retração pode estar relacionada a vários fatores, entre eles, enquadramento de operadores que compraram posições durante a semana e abertura de posições vendidas por fundos derivativos de alto risco. De acordo com uma fonte, comenta-se que tais fundos estariam pessimistas em relação à capacidade de o Brasil honrar seus compromissos. A incerteza política, acrescenta a fonte, também continua preocupando. "Alguns investidores estrangeiros "compraram" a versão do mercado brasileiro de que a propaganda política traria benefícios ao candidato José Serra e agora estariam vendendo com a percepção de que nem mesmo uma exposição maior na mídia lhe renderá a segunda posição no primeiro turno", diz a fonte.