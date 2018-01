Dívida bruta da Cesp cai 31,22% em setembro A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) reduziu o total de empréstimos e financiamentos em 31,22%, para R$ 5,386 bilhões no terceiro trimestre deste ano comparado ao saldo em 30 de junho, quando a empresa tinha um endividamento de R$ 7,831 bilhões. A principal causa da redução foi a quitação da dívida de R$ 1,6 bilhão com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com recurso da privatização da Companhia de Transmissão Paulista (Cteep). Em abril de 2004 foi renegociada a dívida da Cesp com a União e o próprio BNDES, resultando em um novo empréstimo no valor de R$ 1,2 bilhão, com carência de um ano. Em julho de 2005 foi ampliada a carência e o governo do Estado de São Paulo se comprometeu a vender a Cteep para quitar a dívida, o que ocorreu em julho deste ano. Em 16 de agosto a Cesp pagou a dívida que acrescida dos encargos somava R$ 1,6 bilhão. Outro empréstimo quitado, desta vez em moeda estrangeira, foi com o Banco do Brasil, no valor equivalente a R$ 539,1 milhões. Também referente a um refinanciamento de dívida, tendo a garantia do governo do Estado de São Paulo. Quando a Cteep foi privatizada o secretário de Energia, Mauro Arce, disse que a prioridade era pagar a dívida com a União e BNDES e escolheria outros empréstimos com custos elevados para quitar. Com os pagamentos efetuados, a dívida de curto prazo foi reduzida em 37,32%, passando de R$ 2,198 bilhões para R$ 1,378 bilhão. Já a de longo prazo caiu 28,85%, de R$ 5,632 bilhões para R$ R$ 4,007 bilhões. Ao mesmo tempo a exposição da empresa à moeda estrangeira aumentou como pOrcentual da dívida total. Isso porque o maior pagamento foi da dívida com o BNDES, que era em real. Em 30 de junho, 57,06% do endividamento total da Cesp era em moeda estrangeira. Já em 30 de setembro esse percentual pulou para 75,71%. Praticamente nada desta dívida tem hedge (proteção em dólar).