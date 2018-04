Dívida cairá porque câmbio se apreciou, diz Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse hoje, durante palestra na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), em São Paulo, que a trajetória da dívida pública continua administrável, apesar do crescimento registrado em julho. O ministro disse que a relação entre a dívida e o PIB, que atingiu 61,9% em julho, deve cair agora em agosto acompanhando a queda do dólar. "A relação dívida/PIB vai cair pelo simples fato de que o câmbio se apreciou", afirmou o ministro, lembrando que em julho o dólar havia fechado acima de R$ 3,40. Hoje, o dólar está em R$ 3,03. O ministro também citou trabalho recente do diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Ilan Goldfajn, que mostrou que, mesmo num cenário conservador, a dívida pública tem uma trajetória administrável considerando-se que seja mantido o superávit primário em 3,75% do PIB. Malan destacou ainda o ajuste positivo das contas externas nos últimos meses e destacou o fato de a balança comercial de agosto estar registrando um saldo acumulado no ano de US$ 5 bilhões e de US$ 7 bilhões no acumulado de 12 meses. Viagem Malan informou que viajará no dia 9 de setembro para a Europa e o Japão para conversar com banqueiros e investidores internacionais. Malan citou Londres, Paris, Amsterdã e Tóquio entre as cidades que serão visitadas. Ele disse que espera que os investidores e bancos internacionais que têm interesse de médio e longo prazo no Brasil expressem isto com a volta das linhas de curto prazo. Para demonstrar que há interesse dos investidores internacionais no Brasil, Malan lembrou que o País é a décima economia do Mundo e que os investimentos diretos na economia brasileira desde 1995 até agora já somam US$ 150 bilhões.