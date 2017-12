Dívida cambial teve redução de R$ 69 bilhões em 2003 A dívida cambial interna (títulos e contratos de swap cambial) teve uma redução de R$ 69,18 bilhões em 2003, segundo dados divulgados hoje pelo Tesouro Nacional e Banco Central. O estoque da dívida cambial caiu de R$ 230,57 bilhões, em dezembro de 2002, para R$ 161,39 bilhões ao final de 2003. Com essa redução, a exposição cambial da dívida caiu nesse período de 37% para 22,06%. A diminuição reflete a valorização do real e também o resgate de títu los e contratos de swap promovidos pelo governo. Em dezembro, a dívida cambial sofreu uma redução de R$ 12,1 bilhões em decorrência do resgate líquido de R$ 10,5 bilhões em títulos e swaps cambiais e do efeito da apreciação do real no mês sobre estoque q ue foi de R$ 3,3 bilhões. Os principais dados da dívida mobiliária em 2003 já foram antecipados pelo Tesouro Nacional, na semana passada, no relatório anual da dívida pública. Nacionais compraram 66,91% As instituições financeiras nacionais adquiriram 66,91% dos títulos ofertados pelo Tesouro Nacional em dezembro de 2003. As instituições estrangeiras ficaram com os 33,09% restantes. De acordo com dados divulgados hoje pelo Tesouro e o Banco Central, as instituições estrangeiras compraram 95,98% das NTN-Fs ofertadas no mês passado, bem como 89,51% das LTNs com prazo de 18 meses. Os destaques de compra das instituições nacionais foram nas ofertas de NTN-Bs e NTN-Cs. Para os títulos com correção atrelada ao IPCA (NTN-Bs), as instituições nacionais compraram 93,12% do total ofertado pelo Tesouro. No caso dos títulos com correção atrelada ao IGP-M (NTN-Cs) as instituições nacionais ficaram com 88,50% do total colocado no mercado pelo Tesouro. A dívida mobiliária federal fechou o ano de 2003 em R$ 731,43 bilhões, conforme divulgado na semana passada pelo próprio Tesouro Nacional. BC retirou R$ 7,2 bi do mercado em dezembro O Banco Central realizou em dezembro do ano passado quatro operações compromissadas, retirando do mercado um volume total de R$ 7,2 bilhões a taxas entre 16,22% e 15,82%. De acordo com balanço divulgado hoje pelo Tesouro Nacional e o BC, essas operações permitiram uma redução no excesso de liquidez bancária de R$ 50,5 bilhões, em novembro, para R$ 43,7 bilhões, ao final de dezembro. As operações compromissadas feitas pelo BC em dezembro mantiveram-se dentro do padrão estabelecido a partir de novembro, ou seja, são prefixadas com prazo de três meses. As operações pós-fixadas tomadoras de recursos também foram efetuadas em quatro oportunidades ao longo de dezembro do a no passado, sempre pelo prazo de duas semanas, de acordo com o balanço divulgado há pouco. "A remuneração manteve-se abaixo de 100% da Selic, em trajetória decrescente desde 99,90% até 99,83% da taxa", explicam os técnicos do Tesouro e do BC. Foram realizadas também oito operações prefixadas de curto prazo (4 dias úteis) - tomadoras de recursos - ao longo de dezembro. A taxa das operações efetuadas até o dia 17 ficaram em 17,35% ao ano, caindo então para 16,35% ao ano, depois da divulgação do resultado da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2003. As operações de nivelamento tomadoras de recursos, realizadas em 20 oportunidades, apresentaram um volume médio de R$ 1,2 bilhão, e as de doação de recursos - oito operações ao todo - tiveram uma movimentação média de R$ 700 milhões.