Dívida da Argentina com o BID vence no sábado Enquanto as negociações entre a Argentina e o e Fundo Monetário Internacional continuam no freezer, o governo confirmou que não usará as reservas internacionais do Banco Central para pagar o próximo vencimento da dívida com o Banco Mundial, de US$ 726 milhões de dólares, no próximo sábado. A falta de pagamento desta parcela da dívida implicará na suspensão de créditos no valor de US$ 1,8 bilhão destinados, principalmente, aos planos sociais do presidente Eduardo Duhalde. O secretário de Comércio e Relações Econômicas Internacionais da chancelaria argentina, Martín Redrado, disse ontem que "há uma impossibilidade de utilizar as reservas para pagar os vencimentos se não há um sinal muito claro de que o Fundo Monetário queira fechar um acordo". No último 14 de novembro, o governo decidiu pagar somente US$ 79 milhões de dólares, correspondentes aos juros de um vencimento de US$ 805 milhões de dólares. No próximo sábado, se completarão 60 dias, a partir da data original deste vencimento que era 14 de outubro. Pelo estatuto do BID, 60 dias após o não cumprimento dos compromissos, serão suspensos os créditos já concedidos. Por isso, a Argentina deixará de receber US$ 1,8 bi nos próximos meses. Porém, o ministro de Economia, Roberto Lavagna, tem a intenção de pagar pelo menos US$ 250 milhões, como demonstração "de boa vontade do governo". O assunto somente deverá ser decidido na sexta-feira, em cima da hora, para dar tempo ao FMI de emitir algum sinal positivo ao governo sobre o acordo que permitiria a postergação dos vencimentos deste ano e de 2003. Apesar de uma pontinha de esperança de que isso ocorra, o governo de Duhalde na verdade pensa que este sinal não será emitido até esta data.