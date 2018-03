Dívida da Eletropaulo com BNDES pode chegar a US$ 1,3 bi O calote das controladoras da Eletropaulo - AES Transgás e AES Elpa - pode levar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a resgatar antecipadamente o empréstimo feito à distribuidora para aliviar as perdas com o racionamento de energia. São US$ 231 milhões, segundo nota da matriz da AES nos Estados Unidos, o que elevaria a dívida vencida das empresas do grupo com o banco para cerca de US$ 1,3 bilhão. "Como resultado de uma provisão financeira cruzada, o BNDES tem também agora o direito de cobrar aproximadamente US$ 231 milhões emprestados à Eletropaulo sob o programa estabelecido no Brasil para aliviar os efeitos do racionamento", diz o texto, de 31 de janeiro, quando a dívida da multinacional com o banco ainda estava em discussão. Além disso, diz a AES, caso o BNDES venha a executar a dívida, outros credores terão o direito de reivindicar o pagamento de mais US$ 228 milhões de um financiamento adicional obtido pela distribuidora. Não há, porém, menção sobre a identidade destes credores. O programa para aliviar os efeitos do racionamento foi definido em 2001, depois de uma discussão acerca da validade judicial da determinação feita pelo governo para que as empresas reduzissem as vendas de energia em 20%. Após uma longa negociação e ameaças de briga na Justiça, governo e empresas chegaram a um acordo: o BNDES criaria um programa de financiamento às empresas, que pagariam a dívida com uma taxa cobrada na tarifa de energia. Ou seja, os consumidores vêm pagando, todo mês, uma quantia para que as empresas repassem ao BNDES para pagar o financiamento concedido. O governo liberou para o banco um crédito de R$ 7,5 bilhões para ser repassado às distribuidoras. A possível cobrança da dívida junto à Eletropaulo pode causar problemas para a matriz da AES, pois um calote teria repercussão na recuperação financeira da empresa, segundo a nota. A multinacional, porém, avalia que declarar a falência da Eletropaulo não seria atrativo para seus devedores, porque resultaria na perda da concessão. Na sexta-feira, o BNDES negou à AES Transgás, que detém as ações preferenciais da distribuidora, a prorrogação do vencimento de uma dívida de US$ 330 milhões. Um outro vencimento, de US$ 85 milhões, da AES Elpa, que tem as ações ordinárias, também seria discutido pelo banco, mas não houve informações sobre o resultado. A inadimplência das controladoras da Eletropaulo pode levar à reestatização da distribuidora, uma vez que as garantias para os empréstimos concedidos pelo banco são ações da própria empresa. O governo vem repetindo, porém, que o objetivo é resgatar todo o valor devido pela multinacional.