Dívida da Eletropaulo cresce 29% e chega R$ 4,8 bilhões A Eletropaulo fechou 2002 com uma dívida líquida consolidada de R$ 4,8 bilhões, o que significa um aumento de 29,72% em relação aos R$ 3,7 bilhões do final de 2001. Segundo a diretora vice-presidente e de relações com investidores da empresa, Andréa Ruschmann, a companhia reestruturou cerca de R$ 1,5 bilhão em dívidas no ano passado, jogando o vencimento para prazos que variam de um a dois anos, e pagou outros R$ 880 milhões. Ela afirmou que a dívida cresceu em decorrência da alta do dólar e do empréstimo de R$ 1 bilhão do BNDES para compensar perdas com o racionamento, previsto no Acordo Geral do Setor Elétrico. A diretora disse, sem dar detalhes, que a controladora AES "continua renegociando com o BNDES para manter o controle dos ativos que tem no Brasil". A AES Elpa e a Transgás, subsidiárias do Grupo AES e que detêm ações da Eletropaulo, possuem dívidas vencidas com o BNDES e o banco pode executá-las, retomando o controle da distribuidora paulista. Segundo ela, a renegociação está na esfera do grupo controlador, e a Eletropaulo não pode revelar detalhes da situação. "Só podemos reafirmar que a AES continua interessada em manter o controle da empresa."