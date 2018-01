Dívida da indústria com bancos chega a 79% do patrimônio Um estudo da Serasa revela que o endividamento bancário das indústrias representa hoje 79% do patrimônio líquido (capital próprio) das companhias. No ano passado, estava em 54% do patrimônio e a média dos últimos dez anos é de 44%. O estudo destaca que esse crescimento ocorreu principalmente na dívida de longo prazo. Na avaliação do gerente de análise de crédito da Serasa, Márcio Torres, trata-se de um endividamento voltado para o crescimento dos negócios. No ano passado, na relação entre financiamento bancário e patrimônio líquido, a dívida de longo prazo estava em 29%. Em 2002, está em 47%. Já a dívida de curto prazo passou de 25% para 32%. Torres afirma que a indústria vem operando com 84% da capacidade instalada. "Regra geral, investimentos são necessários quando 80% da capacidade instalada é usada", afirma. O gerente da Serasa considera que parte do crescimento do endividamento bancário da indústria se deu em função da alta do dólar, já que uma parcela dos compromissos das indústrias é vinculada ao câmbio. "Essa parte da dívida ficou maior, sem dúvida", afirma. Pelo segundo ano consecutivo, a indústria verificou um desempenho menor em relação à rentabilidade com as vendas, resultado financeiro no ano dividido pelo faturamento líquido, em porcentagem. Em dezembro de 2000, estava em 8,4%. No ano seguinte caiu para 6,8% e deve fechar 2002 em 5,4%. O estudo, que tomou por base os balanços de 1.000 empresas do setor industrial, de pequeno, médio e grande porte, verificou que, entre os diversos segmentos, o setor de siderurgia apresentou o pior resultado em relação à rentabilidade de vendas. Em 2002, houve um prejuízo de 9,3%. O estudo da Serasa atribui esse resultado ao processo de ampliação de plantas das indústrias desse segmento.